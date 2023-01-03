Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: постраждав ремонтник електромереж

Це вже друга за добу атака окупантів по місту.

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині вдень 3 січня.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Краматорськ, Ракетний удар по місту. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці", – йдеться в опублікованих даних.

Тимошенко додав, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 3 січня завдали кількох ракетних ударів по Дружківці на Донеччині та зруйнували місцеву льодову арену "Альтаїр". Також пошкоджено будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарські споруди. Одна людина поранена.

Цього ж дня загарбники з артилерії обстріляли Курахове на Донеччині. Під ворожою атакою опинився житловий квартал. Внаслідок цього загинула людина, ще двоє осіб зазнали поранень.

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