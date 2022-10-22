Росіяни завдали ракетного удару по Луцьку: обʼєкт енергетики "фактично знищений"

Внаслідок ворожого ракетного удару по Луцьку в суботу, 22 жовтня, обʼєкт енергетики "фактично знищений".

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

"Пошкодження об‘єкту енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", - повідомив міський голова.

За попередньою інформацією, в інфраструктурний об'єкт влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Ракетна атака на Волинь 22 жовтня

Сповіщення про повітряну тривогу в регіоні 22 жовтня оголошували двічі. Влучання у Луцьку сталося під час першої, яка тривала три години - від 07:54 до 10:54. Тоді в Мережі з'явилася інформація про вибухи у місті. Згодом це підтвердили у мерії. Крім того, від ударної хвилі та уламків ракети пошкоджено приватне житло. Одна людина була травмована.

Під час тієї ж тривоги ворог атакував ще й область. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок.

Крім того, вдвічі окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі у Волинській області. Друга атака сталася під час тривоги, яка тривала від 11:37 до о 12:41.

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