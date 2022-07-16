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Росіяни завдали ракетного удару по Одесі: влучили у склад

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Росіяни завдали ракетного удару по Одесі: влучили у склад

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня.

Ракета російських окупантів влучила в склад. Вгаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. Продовжується рятувальна операція", - написав він.

СВоєю чергою, в ОК "Південь" повідомляють, що ракетного удару завдано використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля. За попередньою інформацією, ворог використовував  ракети Х-101. Зазначається, що у складі  виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 м2.

До слова, повітряну тривогу в регіоні оголосили о 04:02. Про її закінчення сповістили о 05.10. З'явилася інформація, що було чутно вибухи і з'явився дим. 

Нагадаємо, в Одеській ОВА оцінили імовірність "другого фронту" з боку невизнаного Придністров'я.Там кажуть, що ситуація в Одеській області контролюється українськими силами оборони. Загрози наступу військ РФ зі сторони Придністров'я наразі немає.

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