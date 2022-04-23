Росіяни завдали ракетного удару по Одесі: загинуло 5 людей, серед яких 3-місячна дитина

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу російськими окупантами Одеси загинуло п'ятеро людей, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли. І скоріше за все, буде більше... Серед убитих – 3-місячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране", - написав він.

Раніше у пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що по Одесі завдано ракетного удару. Є потрапляння в об'єкти інфраструктури. Водночас, за словами численних очевидців, в результаті обстрілу в Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, почалася пожежа, вибиті шибки.

Пізніше Повітряне командування "Південь" підтвердило, що крилаті ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря. Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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