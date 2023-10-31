Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині: деталі від ОВА

Ворожа атака припала на Миргородський район.
Російські війська завдали ракетного удару по Миргородському району Полтавської області в ніч проти 31 жовтня.
Про це очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив у Мережі.
За даними Проніна, внаслідок нічної ракетної атаки по Миргородському району, ніхто не постраждав і минулося без руйнувань.
"Нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч проти 31 жовтня на Полтавщині, зокрема в Миргороді, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повідомлялося про роботу ППО.
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