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Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині: деталі від ОВА

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині: деталі від ОВА

Запуск ракети / Фото: Associated Press

Ворожа атака припала на Миргородський район.

Російські війська завдали ракетного удару по Миргородському району Полтавської області в ніч проти 31 жовтня.

Про це очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив у Мережі.

За даними Проніна, внаслідок нічної ракетної атаки по Миргородському району, ніхто не постраждав і минулося без руйнувань.

"Нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 31 жовтня на Полтавщині, зокрема в Миргороді, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повідомлялося про роботу ППО.

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Перегляди
2863
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