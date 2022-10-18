Росіяни завдали ракетного удару по Придніпровській ТЕС: є серйозні ушкодження та постраждалі

Росіяни атакували Придніпровську ТЕС у Дніпрі. Внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Про це повідомили в пресслужбі компанії “ДТЕК”.

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Як стало відомо, внаслідок російської атаки постраждали чотири енергетики. Вони отримали легкі осколкові поранення. Одного пораненого доставлено до лікарні на обстеження.

“Енергетичне обладнання станції зазнало серйозних ушкоджень, сталося займання, наразі генерації на станції немає. Після ліквідації загоряння працівники підприємства приступили до роботи з усунення наслідків і відновлення роботи. Також знеструмлено насосно-фільтрувальну станцію. У зв’язку з цим, відсутнє водопостачання споживачів 1-20 кварталів ж/м Придніпровськ. Наразі задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі”, - розповіли в пресслужбі Придніпровської ТЕС.

Нагадаємо, що армія РФ вранці 18 жовтня завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Після опівночі росіяни атакували Миколаїв.

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