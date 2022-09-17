Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя

Окупанти завдали удару вранці 17 вересня по селу неподалік Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За словами керівника області, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. "Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - наголосив Старух.

До слова, про повітряну тривогу в області сповістили о 08:44. Вона тривала понад пів години і закінчилася о 09:18.

Як повідомлялося, уніч проти 17 вересня російська армія завдала ударів по Запорізький області. В село Таврійське окупанти випустили чотири ракети. Внаслідок ворожої атаки зруйновано гімназію "Перспектива", спортивний клуб і місцевий будинок культури.

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