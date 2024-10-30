Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині: є поранені та руйнування

Внаслідок обстрілів у Сумській області 30 жовтня пошкоджено будинки та авто, є постраждалі.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обладміністрації.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Андріяшівська громади", — кажуть в ОВА.

Російські війська обстріляли Хотинську громаду зі ствольної артилерії, скинули керовані авіабомби та завдали ракетного удару, спричинивши три вибухи. Внаслідок цього поранені двоє цивільних, пошкоджені два житлові будинки та кілька автомобілів. Миропільська громада також постраждала від артилерійських обстрілів та авіаударів.

Нагадаємо, на Сумщині 28 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.

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