Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині: що відомо про наслідки влучання

Вночі проти 1 вересня під час повітряної тривоги російська армія завдала ракетного удару по Вінницькій області. Сталося влучання.

Про це повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Під час нічної атаки ворог запустив дві ракети. Одну вдалося знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, внаслідок удару пошкоджено майно та приватні авто. Крім того, є потерпілі.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через пуски "Калібрів". У ЗСУ зранку повідомили, що сталося влучання на Вінниччині.

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