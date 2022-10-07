Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

У п'ятницю, 7 жовтня, армія Російської Федерації обстріляла ракетами Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Перебувай в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - йдкться у повідомленні Страруха.

Слід зауважити, що про повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 08:36. О 09:12 її скасували. Втім, вже о 09:50 знову розпочалася тривога. Станом на 10:05 вона триває.

Ракетний удар по Запоріжжю

Окупанти щодня завдають ракетних ударів по обласному центрі. Напередодн Росія обстріляла ракетами центральну частину Запоріжжя. Були зруйновані житлові будинки. Мирні жителі опинилися під завалами.

У ДСНС повідомили, що ракетних ударів було сім. Спочатку було відомо про одного загиблого. Втім, у міру розбирання завалів ця цифра зростала. На ранок 7 жовтня відомо про 11 загиблих цивільних

У президента Зеленського відреагували на ворожу атаку. Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми і додав, що "російське питання необхідно вирішити раз і назавжди".

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