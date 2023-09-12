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Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області

Ракета. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає

У вівторок, 12 вересня, під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запорізькій області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Сьогодні, близько 12:27, військовими РФ нанесено один ракетний удар (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі", - йдеться у повідомленні.

Зак словами очільника ОВА, інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється.

Повітряна тривога у Запорізькій області триває від 12:30. Мешканці Мережі повідомляли про вибухи, які чуло чути у різних районах міста. 

Як повідомлялося, повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у низці областей.

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Дата публікації
Перегляди
1247
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