Росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу в центрі Курахова на Донеччині

Росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу в центрі Курахова на Донеччині

У ніч проти 7 червня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Курахова, що в Донецькій області.

Після 01:00 росіяни вдарили по житловому кварталу. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфрастуктура: чотири багатоповерхівки та дитячий садок.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької облдержадміністрації.

Зазнаається, що ворожий снаряд впав поруч із дитячим садочком. Мешканці будинків відбулися легкими подряпинами. Загиблих внаслідок ракетного удару немає. На місці працюють комунальні служби та правоохоронці. Люди, житло яких постраждало, будуть розміщені місцевою владою в інших місцях.

Влада області закликає людей до евакуації: "Не нехтуйте можливістю виїхати, поки це можна зробити відносно безпечно. У кожному населеному пункті організована допомога з транспортуванням та розселенням людей у безпечніших областях України".

Як повідомлялося, окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області. Ворог вів вогонь з ракетних установок, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" і "Ураган".

Читайте також: