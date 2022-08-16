Росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області

Внаслідок ворожої атаки у вівторок, 16 серпня, у Житомирському районі сталося два вибухи.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адмінстрації Віталій Бунечко.

"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", - йдеться у повідомленні керівника ОВА.

Бунечко зауважив, що за а попередньою інформацією, ракети були випущені з території Білорусі.

До слова, о 12.58 було оголошено повітряну тривогу в Житомирській області. Після 13:00 мешканці регіону поали повідомляти у Мережі про вибухи.

Нагадаємо, розпочалася 174 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти активізували наступ на Донеччині, а ЗСУ частково їм поступилися поблизу Новомихайлівки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу на 16 серпня.

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