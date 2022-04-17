Росіяни завдали смертельних ударів по вулицях Харкова, які мають "особливо небезпечні" назви для окупантів - Зеленський

Росіяни завдали смертельних ударів по вулицях Харкова, які мають "особливо небезпечні" назви для окупантів - Зеленський

Зеленський назвав це "ніщо інше, як свідомий терор".

Від початку повномасштабного російського вторгнення продовжуються постійні обстріли Харкова. За останні чотирі дні в Харкові від обстрілів РФ загинуло 18 людей, 106 - поранені.

Про це голова держави сказав у традиційному відеозверненні у неділю, 17 квітня.

"Продовжуються постійні обстріли міста Харків. Сьогодні (17 квітня - ред.) російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії - культура, Шевченко, Дарвін. Те, що загрожує їхньому існуванн. Станом на цю хвилину у переліку загиблих від цього удару п'ятеро людей, не менше 15 - поранені", - сказав Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

За словами українського президента, лише за чотири останні дні у Харкові від російських обстрілів загинуло 18 людей, 106 - отримали поранення. Зеленський назвав це "ніщо інше, як свідомий терор". Армія РФ використовує проти житлових кварталів та цивільних людей міномети та артилерію.

Нагадаємо, вдень 17 квітня Росія обстріляла центральну частину міста Харків. За даними обласної прокуратури, обстріл стався близько 13:25, російські військовослужбовці вдарили по Київському та Шевченківсьму районах міста.

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