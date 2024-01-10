Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Куп’янському району: є загибла, горить школа (фото)

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району вдень 10 січня.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. А також пошкоджено 10 приватних будинків, магазин, виникла пожежа в школі.

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району Фото: Олег Синєгубов

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів.

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району

Нагадаємо, ЗСУ зробили заяву щодо ймовірного повторного наступу росіян на Харків, а у світі переймаються – хто стане наступною жертвою диктатора Росії Володимира Путіна.

Також відомо, що на Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ. Про це сказав командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

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