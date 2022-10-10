Росіяни завдали ударів по Кременчуку: в ОВА повідомили цілі окупантів

Окупанти під час масштабної повітряної тривоги 10 жовтня завдали ударів по місту Кременчук Полтавської області.

Російські військові 10 жовтня обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Було завдано росіянами три удари.

Про це розповів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав три удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Всі служби працюють над відновленням", - написав він у Телеграм.

Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю, Харкову, Львову, Тернополю, Дніпру та іншим населених пунктах. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 11:35 10 жовтня відомо, що окупанти випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збито.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.

Своєю чергою глава держави Володимир Зеленський на тлі масованих атак РФ записав відео із двору Офісу президента і заявив, що росіяни мають дві цілі, зокрема, енергообʼєкти та мирне населення: "Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед – і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі".

Український президент закликав 10 жовтня перебувати в укриттях.

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