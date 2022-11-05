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Росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Запорізькій області

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Запорізькій області

Фото: Associated Press

Пошкоджено підприємства у Вільнянському районі.

У ніч проти суботи, 5 листопада, російська армія атакував ракетами С-300 Вільнянський район у Запорізькій області. Внаслідок ворожого удару потерпілих немає. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 

Внаслідок ударів російських військових пошкоджено будівлі трьох підприємств і автомобілі.

"Противник продовжує здійснювати підступні нічні  атаки по вільних землях нашої області. Попри усі підступи ворога, продовжуємо укріплювати оборону та рухатись до перемоги", - наголосив керівник області. 

© Telegram / Олександр Старух
Фото: Telegram / Олександр Старух
©

Нагадаємо, вночі 4 листопада росіяни атакували ракетами С-300 населені пункти Запорізького району. У результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території. На місці "прильоту" виникла пожежа. Люди не постраждали. 

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Дата публікації
Перегляди
528
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