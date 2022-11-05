Росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Запорізькій області

У ніч проти суботи, 5 листопада, російська армія атакував ракетами С-300 Вільнянський район у Запорізькій області. Внаслідок ворожого удару потерпілих немає.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок ударів російських військових пошкоджено будівлі трьох підприємств і автомобілі.

"Противник продовжує здійснювати підступні нічні атаки по вільних землях нашої області. Попри усі підступи ворога, продовжуємо укріплювати оборону та рухатись до перемоги", - наголосив керівник області.

Фото: Telegram / Олександр Старух

Нагадаємо, вночі 4 листопада росіяни атакували ракетами С-300 населені пункти Запорізького району. У результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території. На місці "прильоту" виникла пожежа. Люди не постраждали.

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