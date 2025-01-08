Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю: Зеленський повідомив про десятки вбитих та поранених (відео)

Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди, зазначив президент України.

Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, свідомий удар по місту. Відомо про десятки вбитих та поранених.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

"Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей. Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитись", – зазначив він.

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Зеленський підкреслив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

"Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", – наголосив президент.

Нагадаємо, дещо 8 січня російські окупанти атакували промислову інфраструктуру у Запоріжжі.

Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю: десятки убитих і поранених

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