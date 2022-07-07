Росіяни завдали удару Харкову: дві ракети впали поруч зі школою-інтернатом

Армія російських окупантів не припиняє обстрілювати Харківську область і обласний центр.

У ніч проти 7 липня армія держави-терористки знову завдали ракетних ударів по Харкову. Близько 01:00 одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. За попередньою інформацією, внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Харквської ОВА Олег Синєгубов.

Завдавали загарбники і ударів по населених пунктах Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

Внаслідок ворожих атак протягом минулої доби потерпіли, а також загинули мирні мешканці Харківщини. Так, у Харківському районі загинули двоє цивільних осіб, а одного травмованого чоловіка з Дергачівської громади шпиталізували до лікарні.

Голова ОВА наголошує: російські окупанти цілеспрямовано руйнують цивільні об'єкти област, будинки мирних людей, а також господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. Зокрема, у селі Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів. Внаслдок атаки воргга талася масштабна пожежа. Займання вдалося ліквідувати рятувальникам.

Нагадаємо, розпочалася 134 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти переміщують підрозділи та намагаються подолати спротив ЗСУ на Луганщині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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