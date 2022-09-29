Росіяни завдали удару по Дніпру радянською ракетою Х-22: саме такою окупанти поцілили в ТЦ в Кременчуці

Російські окупанти, які вночі 29 вересня завдали удару по Дніпру, використовували неточну радянську ракету Х-22.
Росіяни завдали удару по Дніпру радянською ракетою Х-22. Бойова частина цієї ракети важить понад 900 кілограмів.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, такі ракети дуже не точні та руйнівні. Її бойова частина важить майже тонну. Довжина цієї ракети сягає понад 11 метрів.
"Вночі близько 01:00 було застосовано по Дніпру ракету Х-22. Це велика і потужна ракета, якою також поцілили по Кременчуцькому ТРЦ. Це дуже руйнівна і неточна ракета. Бойова частина – понад 900 кілограмів. Це надзвичайно швидка ракета, нам потрібні сучасні засоби протидії цим ракетам",- зазначив Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару. Рятувальники продовжують працювати в місцях влучання ракет.
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