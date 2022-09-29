Росіяни завдали удару по Дніпру радянською ракетою Х-22: саме такою окупанти поцілили в ТЦ в Кременчуці

Росіяни завдали удару по Дніпру радянською ракетою Х-22. Бойова частина цієї ракети важить понад 900 кілограмів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, такі ракети дуже не точні та руйнівні. Її бойова частина важить майже тонну. Довжина цієї ракети сягає понад 11 метрів.

"Вночі близько 01:00 було застосовано по Дніпру ракету Х-22. Це велика і потужна ракета, якою також поцілили по Кременчуцькому ТРЦ. Це дуже руйнівна і неточна ракета. Бойова частина – понад 900 кілограмів. Це надзвичайно швидка ракета, нам потрібні сучасні засоби протидії цим ракетам",- зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару. Рятувальники продовжують працювати в місцях влучання ракет.

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