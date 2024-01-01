Росіяни завдали удару по двоповерховому будинку на Сумщині – в МВС повідомили про жертв (фото)

Російська армія завдала удару по двоповерховому будинку на Сумщині. Внаслідок удару ворожого БпЛА від отриманих травм померла в лікарні 52-річна жінка, тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, ще одну жінку травмовано.

Про це повідомили в МВС України.

За інформацією правоохоронців, по будинку вдарив ворожий БпЛА. Внаслідок нападу двоє людей загинули.

Удар по Сумщині / Фото: МВС України

"Від отриманих травм померла в лікарні 52-річна жінка, тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, ще одну жінку травмовано", – повідомили в МВС.

Фото: МВС

На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Фото: МВС

Додамо,що росіяни не припиняють ворожих атак по Україні. Ситуація на Сумщині складна. Новорічної ночі ворог здійснив 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська громади. Попередньо без наслідків.

Вчора протягом дня окупанти 29 разів обстріляли прикордонні території Сумщини.

Зафіксовано 162 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади. Внаслідок обстрілу Юнаківської ТГ Сумського району зруйновано приватне домоволодіння.

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