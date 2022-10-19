Росіяни завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту у Вінницькій області

У середу, 19 жовтня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару Вінницькій області. Окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

"Знову ворог б’є по енергетичних об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області. Рятувальні служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні очільника області.

До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 12:51. Вона тривала до 14:53 - 2 год. 1 хв. Після сповіщення мешканці області у Мережі почали писати про звуки вибухів. Згодом в ОВА інформацію підтвердили.

Масований ракетний удар 19 жовтня

У середу, 19 жовтня, після 13:00 в Україні оголосили про масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про запуск ракет з Курської області. Згодом у Мережі почали повідомляти про вибухи у різних регіонах.

У Києві тривогу оголосили о 12:50. Станом на 15:15 вона досі триває. У столиці пролунало кілька вибухів. Мер Віталій Кличко повідомив, що система ППО збила кілька російських ракет.

У Бурштині Івано-Франківської області також повідомляють про вибухи. Офіційної інформації поки немає.

У Чернігівській області біля с. Кіпті Повітряні сили збили дві російські ракети.

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