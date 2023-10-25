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Росіяни завдали удару по Харківській області: двоє чоловіків загинули

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни завдали удару по Харківській області: двоє чоловіків загинули

Обстріл. / Фото: Associated Press

Окупанти не припинять атакувати регіон.

Російська армія вночі проти 25 жовтня атакувала Харківську область. Окупанти вдарили по селу Подоли Куп'янського району. Загинули двоє чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Внаслідок удару по селу Подоли Куп'янського району пошкоджений приватний будинок та автомобілі. Загинули два цивільних чоловіки, яким було 50 та 57 років.

Окрім того, під ворожим вогнем перебували Борова Ізюмського району, Плетенівка Чугуївського району, Козача Лопань Харківського району, Чугунівка, Дворічна та Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти.

Як повідомлялося, у Херсоні 25 жовтня пролунали вибухи. Місто опинилося під ворожим вогнем. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега.

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Перегляди
1385
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