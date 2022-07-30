Росіяни завдали удару по Харкову ракетами С-300, неспокійно було у 5 районах області - ОВА

Через обстріли виникали пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.

Російські загарбники завдали удари по Слобідському та Новобаварському районах Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, близько 3 години ночі наслідок обстрілу училища зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали, виникла пожежа.

Близько 5 години окупанти влучили в землю біля раніше зруйнованої будівлі. Попередньо – постраждалих немає. За даними Штабу оборони Харкова, росіяни влучали ракетами С-300.

По області протягом доби окупанти завдавали удари по Чугуївському, Ізюмському, Харківькому, Богодухівському районах. Через обстріли виникали пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, підприємствах, будинках, складах, господарчих спорудах.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів протягом доби госпіталізували 50-річну жінку в Харківському районі.

У Чугуївському районі в Новопокровські громаді горів склад металоконструкцій.

В Ізюмському – від артобстрілів виникла масштабна пожежа на підприємстві. Рятувальники працювали у посиленому режимі.

У Барвінківській громаді теж виникали пожежі на відкритих територіях. У Балаклійській внаслідок обстрілу приватного будинку горів дах.

У Харківському районі у Дергачах горіла господарча споруда, гараж та автомобіль.

У Богодухівському районі у смт. Золочів, внаслідок обстрілу, горіло поле з пшеницею на площі 3 га.

Нагадаємо, окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район: випустили близько 80 снарядів.

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