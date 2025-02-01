Росіяни завдали удару по школі-інтернату в Суджі: з-під завалів чути стогін та крики

Майже сотня людей опинилася під завалами, серед них більшість літнього віку та лежачих.

Росіяни завдали удару по школі-інтернату в Суджі на Курщині. Подія сталася у суботу, 1 лютого.

Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у відеозверненні в Facebook.

"1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, серед цих людей більшість літнього віку та лежачі", – каже Дмитрашківський.

Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятувальні роботи.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни ( ISW ) повідомили, що ЗСУ просунулися вперед в Курській області. Зокрема, вони відбили російську механізовану атаку чисельністю приблизно в один взвод із залученням щонайменше чотирьох броньованих машин.

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