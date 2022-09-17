Росіяни завдали удару по Запорізький області: в ОВА показали наслідки атак

У ніч проти 17 вересня російська армія завдала ударів по Запорізький області.

В село Таврійське окупанти випустили чотири ракети. Внаслідок ворожої атаки зруйновано гімназію "Перспектива", спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Росіяни також поіілили у багатоповерхівки у селищі Степногірськ. За словами Старуха, люди вчасно сховались в укриттях, а тому ніхто не постраждав.

У місті Оріхів після чергового обстрілу армії РФ одна людина отримала поранення.

"Ворог, який не має успіху на фронті, системно нищить цивільну інфраструктури регіону. Окупант завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, розпочалася 206 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня.

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