Росіяни завдали удару ракетами С-300 по Харківщині

Місцева влада закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Чугуївському району Харківської області 25 листопада.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо – без постраждалих", – йдеться в заяві.
Очільник області закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 25 листопада окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.
Окрім того, з танків та ствольної артилерії загарбники били в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині.
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