Росіяни завдали удару ракетами С-300 по Харківщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по Чугуївському району Харківської області 25 листопада.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо – без постраждалих", – йдеться в заяві.

Також читайте Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW

Очільник області закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 25 листопада окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.

Окрім того, з танків та ствольної артилерії загарбники били в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині.

Читайте також: