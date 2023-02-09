Росіяни завдали удару з артилерії по житловому кварталу Нікополя: є жертва

У ніч на 9 лютого російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув загинув чоловік 1985 року народження.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, окупанти вдарили по житловому кварталу міста з важкої артилерії. У результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків, а також одне приватне підприємство пошкоджено. Також потрощено 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін.

Своєю чергою мер Нікополя Олександр Саюк повідомив, що ушкоджено також зазнали лінії електропередач і газогін. Наразі фахівці працюють над їх відновленням.

"Триває робота над усуненням наслідків удару росіян. Вся інфраструктура функціонує. Комунальні підприємства працюють", - додав очільник міста.

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Нагадаємо, 8 лютого, російські війська вдарили з авіації по населеному пункту в Чернігівській області. Ворог випустив дві ракети типу "повітря-земля".

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