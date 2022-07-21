Росіяни завдають ударів по одному з густанаселеніших районів Харкова: влада терміново звернулася до людей

Росіяни вранці четверга, 21 липня, близько 9:30 почали обстрілювати Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Жителів міста закликають перебувати в укриттях.

"Росіяни завдають ударів по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!", - написав Синєгубов.

Крім того, інформацію про атаку підтвердив і мер Харкова. Внаслідок обстрілу Харкова вранці 21 липня є поранені, окупанти влучили в один з медзакладів.

"Триває обстріл одного з найбільш густанаселених районів міста, залишайтеся в укриттях", — заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомлялося, після обстрілу Харкова 15-річна дівчинка у вкрай важкому стані у лікарні, її 13-річний братик удару не пережив.

Нагадаємо, окупанти цілий день обстрілювали Харківську область з РСЗВ та артилерії: є загиблі й поранені.

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