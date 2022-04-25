Росіяни завербували трьох сєвєродонеччан, які за авто "здавали" позиції у власному місті (фото)

Росіяни завербували трьох сєвєродонеччан, які за авто "здавали" позиції у власному місті (фото)

У Луганській області затримали трьох людей, які передавали росіянам дані про ЗСУ.

Росіяни завербували трьох сєвєродонеччан, яким доручили збирати у місті військову розвідувальну інформацію.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Одразу після початку широкомасштабного вторгнення бойовики російських окупаційних військ доручили сєвєродонеччанам збирати у місті військову розвідувальну інформацію. За "роботу" інформаторам обіцяли грошову винагороду та навіть автомобіль.

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Затримані ходили вулицями, відстежували місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ, фотографували та передавали ворогові. Корегували артилерійський вогонь противника по Сєвєродонецьку.

Співробітники СБУ затримали поплічників російських фашистів на гарячому, під час спроби фотофіксації позицій української армії.

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