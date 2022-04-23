Росіяни завезли до Маріуполя інженерний підрозділ для розмінування припортової інфраструктури

Росіяни завезли до Маріуполя інженерний підрозділ для розмінування припортової інфраструктури

Росіяни не припиняють блокувати та обстрілювати Маріуполь у Донецькій області.

З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу 23 квітня.

Також у майже повністю знищеному місті військовослужбовці Російської Федерації не припиняють блокувати українськіц підрозділи в районі заводу "Азовсталь", у сховищах якого перебувають мирні люди.

Крім того, окупанти завдають авіаційних ударів по місту. Зокрема, застосовують літаки дальньої авіації.

Тим часом на Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку та намагаються витіснити українских військових, аби наступати на Слов’янськ. Крім того, триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.

Як повідомлялося, російські окупанти проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Зокрема, окупанти частково блокують Харків і намагаються наступати на Сєверодонецькому напрямку.

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