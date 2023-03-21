Росіяни завезли до Запорізької області росгвардію: Федоров розповів, для чого

Військові злочинці РФ завезли росгвардію на територію Запорізької області. Керує ними представник СОБРа з Москви.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав мер Мелітополя Іван Федоров.

Як зазначається, окупанти завезли на тимчасово зайняті території Запорізької області росгвардію, яка буде “контролювати” правопорядок.

“У рашистів закінчилися “пряники” для мешканців ТОТ. Залишилися лише “батоги”. Окупанти змінюють тактику на тимчасово зайнятих територіях Запоріжжя. Обіцянки “красівой жизні”, високих зарплат та дешевих компослуг скінчилися, як і гроші на виплату заборгованості. Натомість щодня з’являється все більше обмежень і все більше наглядачів в погонах. Вслід за ФСБ, окупаційними “прокуратурою” та “судом” на ТОТ Запоріжжя зареєстровано управління росгвардії”, - розповів Іван Федоров.

За його словами, керувати структурою буде СОБРовець з Москви, який раніше займався розборками з “ворами в законі”.

“Окупований південь тепер не тільки найбільша тюрма в Європі, а й місце заслання всякого непотребу з болот. Південь чекає на деокупацію”, - підкреслив міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, що у Москві силовики увірвались до декількох барів, які запідозрили у фінансуванні Збройних сил України. Відвідувачів змусили співати пісні російської групи "Любе".

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