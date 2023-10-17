Росіяни завозять військових до Токмака: про що свідчить діяльність ворога в окупованому місті

Майже половину своєї нелегальної військової адміністрації окупанти вивезли з міста до Мелітополя.

Мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров відслідкував настрої окупантів у Токмаку. За його словами, вони відчувають небезпеку і завозять військових до міста, щоб ускладнити просування ЗСУ.

Про це Федоров розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Ми кожного ранку моніторимо ситуацію в Токмаку. Вона в хронології останніх двох тижнів, навіть місяця, рухалася таким чином: спочатку вони дійсно вивезли деякі підрозділи ФСБ. Наступний крок – вони вивезли якісь підрозділи своєї міграційної служби і таке інше", – зауважив Федоров.

Ситуація у Токмаку сьогодні свідчить про те, що окупанти відчувають небезепеку, тому майже 50% своєї нелегальної військової адміністрації вони вивезли з міста до Мелітополя.

"Відчувають вони небезпеку? Точно відчувають. Вибухи в Токмаку – це питання годин, а ні днів. Але чи покидають вони Токмак, то ні, це ще точно рано говорити. На заміну тим цивільним мешканцям, які організовували діяльність ворога на території Токмака, вони завозять військових для того, щоб ускладнити просування наших Збройних сил України", – сказав Федоров.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров також пригадав перший день великої війни у місті. Він повідомив час, коли росіяни в’їхали в місто.

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