Росіяни заявили про повну окупацію Торецька: що відомо про долю міста

Сили оборони України продовжують виконувати завдання у Торецьку Донецької області.

Для росіян Торецьк - один з основних пунктів наступу поряд з іншими логістичними центрами, такими як Краматорськ та Костянтинівка.

Про це пише видання Reuters.

Міноборони РФ заявило про окупацію Торецька, але українські військові заперечували це і повідомляли про важкі бої в самому місті та навколо нього.

Українські військові аналітики кажуть, що захоплення Торецька, розташованого на пагорбі, може дозволити окупантам ще більше ускладнити логістику ЗСУ на більшій частині Донбасу.

Нагадаємо, за даними російської сторони, Торецьк нібито окупували внаслідок наступу 1-ї, 9-ї та 132-ї мотострілецьких бригад 51-ї армії військ Росії, а також добровольчого формування "Ветерани". Українське військове командування не підтверджувало втрату Торецька.

Пресофіцер 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов розповів про зміну тактики російських військ у Торецьку. З його слів, окупанти раніше кидали на українські позиції великі підрозділи, а тепер ідуть малими групами по 2-3 особи.

Після падіння Авдіївки в лютому 2024 року саме Торецьк – населення якого до війни складало близько 35 тисяч осіб – залишався найбільшим містом біля лінії фронту.

Станом на початок червня 2024 року угруповання ЗСУ, що його обороняє, опинилось в непростій ситуації. Російські війська фактично сформували напівоточення цього району, просунувшись на північ від нього біля Часового Яру і на південь – біля Очеретиного. Тут під загрозою перерізання опинилась одна з основних логістичних артерій ЗСУ – траса Покровськ-Костянтинівка.

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