Росіяни заявили про просування в районі Часового Яру: оцінка ситуації від ISW

За повідомленням української сторони, окупанти намагаються захопити Часів Яр, наступаючи на флангах у районі Богданівки та Іванівського.

Російські джерела стверджували, що окупанти просунулися в районі Часового Яру 15 квітня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські воєнкори заявляли, що окупанти просунулися у мікрорайоні Канал на сході Часового Яру. Один із блогерів стверджував, що російські війська просунулися на 300 м на східній околиці міста.

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Ще один мілітарі-блогер заявляв, що російські війська наступали на північно-східну околицю Часового Яру в районі дач.

Також російські джерела стверджували, що їхні війська просунулися поблизу заповідника Ступки-Голубовські 2 (на південь від мікрорайону Канал).

Повідомлялося, що російські війська також наступали біля Богданівки (на північний схід від Часового Яру), Калинівки (на північ від міста) та Іванівського (на південний схід).

"Проте ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заявлених досягнень. Позиційні бойові дії тривали на південному сході Часовому Яру поблизу мікрорайону Новий; у мікрорайоні Канал; на південний схід від Часового Яру поблизу Іванівського, Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки; і на південь від Часового Яру біля Нью-Йорка", – повідомили в Інституті вивчення війни.

Там додали, що як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, окупанти намагаються захопити Часів Яр, наступаючи на флангах у районі Богданівки та Іванівського. Російські війська скидають у цей район від 20 до 30 планувальних бомб на добу.

До слова, як пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, росіяни дуже прагнуть захопити Часів Яр, бо він розташований на найбільшій висоті в цьому регіоні. Окупантам важливо захопити місто, щоб рухатися далі – вглиб Донецької області.

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