Росіяни заявили про спробу десантної групи ЗСУ проникнути до Криму: чим усе завершилось

У країні-агресорці вказують, що українська десантна група начебто прямувала у напрямку мису Тарханкут.

В Міноборони Росії заявили, що в ніч проти 4 жовтня до окупованого Криму спробувала проникнути десантна група ЗСУ на військовому катері та трьох гідроциклах.

Про це йдеться в ранковому повідомленні Міноборони РФ.

Так, у російському оборонному відомстві стверджують, що у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаки ВКС РФ начебто "припинили спробу проникнення на територію Криму десантної групи ЗСУ".

У заяві також вказано, що ця група прямувала у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.

З боку України події у Криму наразі ще ніхто не коментував.

До слова, раніше партизани зафіксували, які росіяни у Криму перекидають бойові катери сухопутними шляхами через можливі дронові атаки з боку ЗСУ.

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