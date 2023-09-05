Росіяни заявили про створення нової авіабомби: експерти розповіли, чи становить вона загрозу

Росіяни гордо заявили, що створили плануючу бомбу на базі ФАБ-1500. Нібито після декількох місяців роботи на війні проти України була вперше застосована перша УМПК ФАБ-1500 М54.

Така інформація з'явилася у російському пропагандистському пабліку Fighterbomber, а експерти видання Defense Express пояснили, чи реально це зробити.

“Спочатку слід зазначити, що, за опублікованою інформацією, УМПК ворог встановлює на ФАБ-1500 М54. Це класична радянська фугасна авіабомба в короткому корпусі з вагою бойової частини 675 кг”, — йдеться в матеріалі.

“Сама бомба ФАБ-1500 М54 за своєю ідеологією не повинна планувати, про що прямо говорить її аеродинамічна форма, спрямована на те, щоб навпаки досягти вертикального входження в грунт. Тому, очевидно, перше, що було необхідно зробити для того, щоб перетворити її на плануючу, є переробка самої аеродинамічної форми бомби. І це дійсно досить нетривіальне завдання”, — зазначають експерти.

Росіяни стверджують, що ФАБ-1500 з УМПК має більшу дальність скидання ніж у ФАБ-250 і ФАБ-500 з аналогічним комплектом — більше 60-70 км. Експерти ж вважають, що подолання ФАБ-1500 навіть з дуже розвиненими крилами відстані у хоча б 80 км — завдання складне, особливо, якщо це буде робитися тільки за рахунок її планування.

Крім того, самі крила повинні витримати вагу бомби, адже раніше бомби з меншою вагою неодноразово падали. Однак ескперти відзначають, що “політ “конструкторської думки” в РФ досить складно оцінити і вона цілком може бути досить монструозною конструкцією з величезним розмахом крил”.

Передбачається, що носієм цієї нової бомби є літаки Су-34. Вони є фронтовими бомбардувальниками і можуть застосовувати авіабомби калібром 1500 кг. Однак не виключається, що вага підвішеного припасу може перевищити навіть дві тонни.

“Але, вочевидь, головною проблемою можуть бути габарити самої бомби з крилами і додатковим аеродинамічним обтічником. І таким чином на питання, чи дійсно в РФ змогли зробити комплект для перетворення ФАБ-1500 на плануючу бомбу, то в теорії — швидше за все так”, — вважають експерти.

“Однак чи дійсно такий виріб буде демонструвати надійність — залишається під значним питанням. Але в будь-якому випадку установка на ФАБ-1500 комплектів УМПК означає значне підвищення загрози з боку російської авіації”, — резюмували вони.

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