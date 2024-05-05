Росіяни заявили про захоплення заводу у Красногорівці: коментар речника ЗСУ

Противник намагається штурмувати місто невеликими групами, але українські захисники вогнем артилерії та мінометів припиняють усі спроби росіян.

Напередодні, 4 травня, російські пропагандисти поширили інформацію про захоплення опорного пункту ЗСУ на заводі в місті Красногорівка Донецької області. Над однією з будівель навіть з’явився російський триколор.

У коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив проникнення ворожих груп на територію заводу, але запевнив, що вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

"Частина ворожих груп, які встигли зайти і заховатися на території залишків вогнетривкого заводу, знаходяться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи для вибиття ворога звідти", – повідомив речник ЗСУ.

Також читайте Окупанти обстріляли Красногорівку: є поранені

За його словами, противник намагається штурмувати місто невеликими групами, але українські захисники вогнем артилерії та мінометів припиняють усі спроби росіян. Волошин запевнив, що Красногорівка перебуває під контролем українських підрозділів.

"Хоча російська пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в місто і десь закріпилась та вивісила своє триколорне ганчір’я, але жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав", - стверджує він.

Назар Волошин додав, що штурмові групи російської армії, які прорвалися до Красногорівки, перебувають у "складному становищі", оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки, а українські бійці стримують просування противника вглиб міста.

Нагадаємо, нещодавно російська окупаційна армія намагалася провести наступ на Красногорівку в Донецькій області "танками-черепахами" – план росіян обернувся для них катастрофою.

Читайте також: