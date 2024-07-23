Росіяни заявили, що Україна атакувала порт "Кавказ": що там розташовано

У РФ стверджують, що українські сили атакували пором у порту "Кавказ".

Росіяни заявили про атаку безпілотників на пором в порту "Кавказ". Там загорілося судно, і нібито серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі й загиблий.

Про це 23 липня повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Цього ранку безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ". Зараз на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає", - стверджує ворожий чиновник.

У мережі з'явилася інформація, що по порому "знатно влупило". За інформацією каналу "Крымский ветер", у російських пабліках видаляють повідомлення про "приліт" у порт.

"Усе, в Z-пабліку коментарі закрили і видалили, люди занадто багато правди писати там стали про "приліт" по порому в порту "Кавказ", - йдеться в повідомленні.

"Крымский ветер" також писав, що після атаки в бік порту "Кавказ" їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.

Зазначимо, що російський порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ - це невеликий порт і залізнична станція, які розташовані на косі Чушка в Керченській протоці. На території порту є автомобільний пором, який з'єднує Краснодарський край з тимчасово окупованим росіянам Кримом.

Нагадаємо, в ніч проти 22 липня безпілотники атакували в Росії нафтопереробний завод у Туапсе та військовий аеродром у Морозовську.

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