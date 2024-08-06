Росіяни заявили, що ЗСУ нібито прорвали кордон у Курській області

Росіяни стверджують, що українські військові спробували прорвати кордон до Курської області РФ, але їх зупинили.

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

"Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону", — написав росіянин у Telegram.

На думку Смирнова, найближчим часом з'являтиметься чимало "інформаційних вкидів". В.о. губернатора також попросив місцевих росіян зберігати спокій і повідомляти про "підозрілих громадян", залишені предмети та безпілотники.

Важливо зазначити, що з українського боку жодних підтверджень цьому немає.

Уночі в Курській області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. За повідомленням Смирнова, уночі над регіоном буцімто збили 26 безпілотників. Під обстрілом опинилося місто Суджа. Влада Курської області заявила про 5 поранених, а в атаці звинуватили Україну.

Нагадаємо, у Росії, в місті Стерлітамак (Башкортостан) на заводі "Авангард", де виробляють деталі для ракетних систем залпового вогню, стався вибух, щонайменше троє людей загинули.

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