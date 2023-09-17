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Росіяни заявили жінкам з окупованої Херсонщини, що їхній "сенс життя у кухні, церкві і дітях": фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни заявили жінкам з окупованої Херсонщини, що їхній "сенс життя у кухні, церкві і дітях": фото

Білборд на окупованій Херсонщині / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Росіяни запроваджують "скрепи" 19 століття на захопленій території України.

Російські "гауляйтери" на окупованій частині Херсонської області запропонували жінкам принизливий "сенс життя" - це церква, кухня та діти. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Андрющенко на своєму телеграм-каналі опублікував білборд із окупованої частини Херсонської області. На ньому зображена жінка із покритою головою та напис: "Діти, кухня, церква - сенс і велич російської жінки". Вверху є так званий "герб", який вигадали росіяни для захопленої Херсонщини.

"Херсонщина. Окупована частина. Не фотошоп. “СкрепьІ”. Без коментарів", - написав Андрющенко.

Зазначимо, що "діти, кухня, церква" - це дослівний переклад усталеного німецькомовного вислову: "Kinder, Küche, Kirche". Він описує місце жінки у консервативному соціумі 19 століття. Дослідники вважають, що ця фраза могла почати застосовуватися ще з 16 століття. 

У 21 столітті цей вислів у цивілізованому світі використовується хіба що з іронією. 

Нагадаємо, в окупованому Луганську окупант на бензовозі на смерть переїхав жінку.

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Дата публікації
Перегляди
574
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