Росіяни заявили жінкам з окупованої Херсонщини, що їхній "сенс життя у кухні, церкві і дітях": фото

Російські "гауляйтери" на окупованій частині Херсонської області запропонували жінкам принизливий "сенс життя" - це церква, кухня та діти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко на своєму телеграм-каналі опублікував білборд із окупованої частини Херсонської області. На ньому зображена жінка із покритою головою та напис: "Діти, кухня, церква - сенс і велич російської жінки". Вверху є так званий "герб", який вигадали росіяни для захопленої Херсонщини.

"Херсонщина. Окупована частина. Не фотошоп. “СкрепьІ”. Без коментарів", - написав Андрющенко.

Зазначимо, що "діти, кухня, церква" - це дослівний переклад усталеного німецькомовного вислову: "Kinder, Küche, Kirche". Він описує місце жінки у консервативному соціумі 19 століття. Дослідники вважають, що ця фраза могла почати застосовуватися ще з 16 століття.

У 21 столітті цей вислів у цивілізованому світі використовується хіба що з іронією.

Нагадаємо, в окупованому Луганську окупант на бензовозі на смерть переїхав жінку.

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