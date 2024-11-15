Росіяни заявляють про перетин кордону на Чернігівщині: у РНБО відповіли, чи є загроза вторгнення

Подібна ситуація була з "проривом" РФ на Сумщині.
Заяви РФ про перетин кордону на Чернігівщині, встановлення прапор РФ біля зруйнованого мосту, а також захід до села Грем’яч є брехнею.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Жодної загрози вторгнення на Чернігівщину немає. Є виключно обмежена загроза ДРГ. Історія про Грем’яч брехлива і є виключно інформаційною операцією ворога", наголосив Коваленко.
Він згадав, що в червні схожа історія була з Рижівкою на Сумщині. Також Коваленко зауважив, що після такої інформаційної історії з Рижівкою ворог втратив Суджу на Курщині.
Як повідомлялося, днями армії РФ вдалося на техніці дістатися житлової забудови в Куп’янську Харківської області. Сприяв просуванню ворога туман. Втім, українським військовим вдалося вибити окупантів звідти.
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