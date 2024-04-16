Росіяни заявляють про розширення плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: реакція Гуменюк

Російські воєнкори заявили про просування українських сил на лівому березі Херсонської області, зокрема, західніше Кринок на 500 метрів. У ЗСУ закликали бути обережними із подібними заявами.

Про це 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Вона наголосила, що робота із розширення плацдарму на лівому березі Херсонщини триває постійно. Гуменюк пояснила, що лінія фронту постійно коливається. Сьогодні розвиток бойових дій може просунутися на кілька десятків метрів вперед, того ж дня – на кілька десятків метрів назад.

"Ми не вимірюємо метрами. Ми вимірюємо панівним положенням. Ми вимірюємо позицію, з якої буде вигідно проводити подальшу бойову роботу", – зазначила вона.

Як повідомляли раніше, росіяни намагаються потрапити на лівий берег Херсонщини. За даними командування "Південь", за один штурм втрачають до 70% підрозділу.

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