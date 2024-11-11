Росіяни заїхали на двох броньованих машинах до району школи Курахового — DeepState

Російські окупанти заїхали на двох бойових броньованих машинах (ББМ) до району школи №3 міста Курахове в Донецькій області.

Про це повідомляє аналітичний канал DeepState.

"Їхня доля (окупантів — ред.) поки нам невідома, сподіваємося, вони вже 200-ті", — написали у DeepState.

Також там повідомили що ворог штурмує село Дальнє в Курахівській міській громаді Покровського району.

"За сьогодні ворог провів атаку відразу у 4 місцях, 3 з них у межах села. "Кацап" застосував щонайменше 1 танк, 5 ББМ та 1 багі. На околиці Дальнього було десантовано значне число ворожої піхоти. Ситуація важка, результати боїв уточнюють", — зазначили військові аналітики.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, армія РФ просунулася поблизу населених пунктів Антонівка, Селидове та Богоявленка.

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