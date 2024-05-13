Росіяни зайшли на околиці Вовчанська, йдуть важкі бої: журналіст розповів, що відбувається на Харківщині

У Харківській області обстановка залишається складною, але передумов для прориву українського фронту наразі немає. У районі Вовчанська тривають бої.

Таке припущення зробив український журналіст Юрій Бутусов.

Де тривають бої

За його словами, противник протягом дня 12 травня завʼязав бої у прикордонних селах Глибоке та Стариця, але зайняти села повністю не вдалось, за них точаться контактні бої піхоти. Ворог намагається просунутись на село Липці, але до села дійти не зміг.

Наступ окупантів на Вовчанськ

Журналіст розповів, що на напрямку Вовчанська російська війська зайшли на околиці міста, на крайні вулиці та на Вовчанський мʼясокомбінат, але місто практично повністю залишається під нашим контролем, просунутись вглиб ворогу не дозволили.

"Під Вовчанськом наша артилерія та дрони ефективно працюють по піхоті - і втрати противника значні. Я знаходжусь тут, так що бачу обстановку на власні очі. У місті посилюється оборона. Ворог діє активно, групи піхоти намагаються пробити на різних дільницях наші бойові порядки. Під Вовчанськом росіяни 12 травня вперше атакували кількома танками з мінними тралами, але атака була відбита", - написав він.

На його думку, Вовчанськ не було готове до оборони.

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Яка оперативна ситуація у Харківській області

Практично на усіх напрямках 12 травня росіяни намагались просунутись, але усюди зустріли спротив українських військ, і тепер ворог змушений проводити штурми.

"Зіткнувшись з ущільненням наших бойових порядків та з необхідністю атакувати опорні пункти, які заважають подальшому наступу, противник втратив можливість маневрувати. І тепер втрати росіян почали різко зростати", - підкреслив Бутусов.

Бої тривають там, де немає укріплень

"В перший день наступу через певні проблеми змінено командування ОТУ «Харків». Новий командувач - людина з досвідом та компетенцією. Керованість та обізнаність покращуються, але не так швидко як би хотілось. Управління та організація на вищому рівні - це наша першочергова та ключова проблема", - зазначив журналіст.

Він запевняє, що українські війська забезпечені артилерійськими снарядами.

Є проблеми з низькою комплексністю частин, але "ворог не має багатократної переваги".

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Щодо укріплень: вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не привʼязані до тактично вигідних висот, основні бої тривають там, де позиції не обладнані, і зариватись треба зараз. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплень нема саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим зариватись у посадках.

"Досвідчені командири та підрозділи є, організація оборони, визначення переднього краю, взаємодія зʼявляється та покращується. Хаос на широкому фронті повністю не подоланий, але ситуація виправляється. Обстановка залишається складною, російські війська володіють ініціативою за рахунок загальної чисельної переваги, заздалегідь спланованих дій на широкому фронті, але передумов для прориву нашого фронту на даний момент немає", - зазначив журналіст

Які плани окупантів на Харківському напрямку

За прогнозами Бутусова, росіяни будуть намагатись просунутись далі у зону житлової забудови Вовчанська, просунутись на напрямку Стариці, зачепитись за забудову Липців та Тернові.

Нагадаємо, за даними Deepstate, російські війська намагаються закріпитися в Глибокому у Харківській області.

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