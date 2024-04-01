Росіяни зайшли на важливі висоти Часового Яру: співзасновник DeepState розповів, чому це небезпечно

Зараз йдуть важкі бої за село Іванівське, яке розташоване недалеко від Часового Яру Донецької області. Окупанти шукають слабкі місця та тиснуть на позиції ЗСУ.

Про це повідомив співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий в інтерв'ю Radio NV.

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"Московити вже не один раз заявляють, нібито вони взяли повністю під контроль цей населений пункт, що не відповідає дійсності. Наші військові там ведуть бої, вони стримують натиск. Але, на жаль, московити вже зайшли на висоти Часового Яру, що вже не можна було допускати, тому що начебто раніше заявлялося, що вибудовуються ІФС (інженерно-фортифікаційні споруди - ред.) для оборони Часового Яру загалом. Але, як ми бачимо, вони вже підібралися впритул, тому тут залишається питання відкритим", - зазначив аналітик.

За його словами, окупаційні війська просунулися східніше до Часового Яру і північніше до Іванівського.

"Тобто вони зайшли на висоту, яка знаходиться північніше від села, що ставить в неприємну ситуацію, як бійців, які перебувають в селі, так і логістику. Там зараз йдуть заходи щодо стримування ворога, стабілізації ситуації, але вона залишається складною", - підкреслив він.

Погорілий зауважив, що росіяни криють місто авіаційними бомбами, артилерією та іншими засобами вогневого ураження, тому "що у них працює типова їх тактика: не можеш взяти, руйнуй, знищуй, рівняй все з землею, чим вони і займаються".

Він пояснив, що висоти в районі Часового Яру, куди росіяни дійшли, відкривають їм оперативний простір для просування.

"Тому Часів Яр важливо утримувати, важливо обороняти і не дати московитам там закріпитися. Це дає можливість великого зорового і вогневого контролю населених пунктів, які знаходяться навколо. Відповідно це дає можливість рухатися в напрямку Костянтинівки, теж великого міста. І московити вміють, на жаль, закріплятися, закопуватися [на територіях], які вони окуповують. А висоти для них - це величезна перевага, як і в веденні війни, в якихось маневрах", - додав аналітик.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), наступ окупантів на Часів Яр розвивається.

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