Росіяни зайшли в Суджу: військовий про ситуацію на Курщині

Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає – журналісти очікують коментар військового командування.

Російські війська зайшли в Суджу Курської області РФ, де тривають бойові дії. Це сталося на тлі встановлення вогневого контролю над дорогою Юнаківка–Суджа – ключовим шляхом до міста з Сумщини.

Про це Суспільному повідомив український військовий, чий підрозділ перебуває в Курській області.

Крім того, просування в східній частині міста з боку селища Мирний підтверджує мапа Deep State станом на 11 березня.

У мережі з’явилося відео, на якому російські військові, ймовірно, вже перебувають у центрі Суджі. Втім, точний час зйомки невідомий.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська продовжують просуватися в Курській області та, ймовірно, почали наступ на Суджу.

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