Росіяни зазнали великих втрат на Лимано-Купянському напрямку: подробиці

Зокрема, є влучання у склад з ворожими боєприпасами.
Російські війська активізувалися на Лимано-Купянському напрямку. Втім, Сили оборони України завдали ворогу значних втрат - як у техніці, так і в живій силі.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Ворог активізувався на Лимано-Купянському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку", - розповів він.
За його словами, головною атакувальною силою окупантів були так звані штурмові роти "Шторм Z". За добу на цьому напрямку було знищено 146 окупантів, а 190 поранено.
Крім того, окупанти зазнали втрат у техніці. Зокрема, пошкоджено танк, БМП та авто, які підвозили боєприпаси. Також поцілено у склад з боєприпасами армії РФ.
Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня 2023 року ЗСУ знищили 221 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.