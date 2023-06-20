Росіяни зазнали великих втрат на Лимано-Купянському напрямку: подробиці

Зокрема, є влучання у склад з ворожими боєприпасами.

Російські війська активізувалися на Лимано-Купянському напрямку. Втім, Сили оборони України завдали ворогу значних втрат - як у техніці, так і в живій силі.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог активізувався на Лимано-Купянському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку", - розповів він.

За його словами, головною атакувальною силою окупантів були так звані штурмові роти "Шторм Z". За добу на цьому напрямку було знищено 146 окупантів, а 190 поранено.

Крім того, окупанти зазнали втрат у техніці. Зокрема, пошкоджено танк, БМП та авто, які підвозили боєприпаси. Також поцілено у склад з боєприпасами армії РФ.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня 2023 року ЗСУ знищили 221 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.

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