Росіяни зазнали великих втрат на трьох напрямках: деталі від Генштабу

Від початку цієї доби на фронті вже відбулося 26 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

За даними відомства, на деяких напрямках окупанти зазнали серйозних втрат.

Зокрема, на Харківському напрямку від початку доби агресор активних дій не здійснював. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

"За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, наші воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та п’ять автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, високу ціну ворог заплатив за вчорашню активність на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією тільки на цих двох напрямках російський агресор сумарно втратив 534 особи убитими та пораненими.

"Знищено чотири танки окупантів, дев’ять бойових броньованих машин та шість авто. Крім того, ще три танки, чотири бойові броньовані машини та дві артсистеми зазнали пошкоджень", - додали військові.

Раніше стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації просунулися у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, поблизу Новопокровського, Роботиного та в Часовому Яру.

Аналітики повідомили, що підкріплення для російських військових на Харківщині вказує на те, що вони, ймовірно, роблять зусилля з відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створюють "буферну зону" на півночі Харківської області. Таким чином росіяни хочуть розпочати другу фазу свого наступу на Харківщині.

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