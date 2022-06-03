Росіяни зазнали втрат біля Попасної, знищено щонайменше 50% особового складу ворога - Генштаб

За минулу добу на Донбасі було відбито п’ять атак окупантв держави-терористки Росії: окупанти зазнали відчутних втрат.

Зокрема, росіяни зазнали значних втрат на Попаснянському напрямку. Йдеться про окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії.

Про це повідомили 3 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що українські захисники ліквідували щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки окупантів Російської Федерації.

"Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, сто діб триває героїчне протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби на Слов’янському напрямку росіяни обладнують позиції, на Попаснянському - зазнали втрат. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 3 червня.

Читайте також: